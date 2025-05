Kajuru elogia ações do governo federal no enfrentamento de enchentes no RS

Durante discurso no Plenário do Senado nesta terça-feira (6), o senador Jorge Kajuru (PSB–GO) destacou a atuação do governo federal diante das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Ele ressaltou que o Executivo agiu com rapidez e eficiência, suspendendo o pagamento da dívida estadual, liberando créditos especiais e destinando recursos para reconstrução de casas, rodovias e pontes.

Kajuru afirmou que o apoio federal foi decisivo para a recuperação do estado, que registrou crescimento de 4,9% no PIB em 2024, mesmo após a tragédia. Ele comparou a resposta atual com a falta de ações diante da estiagem de 2022, sob o governo anterior. O senador elogiou especialmente o ministro dos Transportes, Renan Filho, a quem classificou como “acima de todas as médias”.

— O governo federal foi decisivo na colaboração com o resiliente povo do Rio Grande do Sul, que contou também com a solidariedade dos brasileiros de todas as regiões — declarou Kajuru, que lembrou ter destinado R$ 5 milhões em emendas ao estado e participado de visitas às áreas atingidas como membro de comissão externa do Senado.

Para o parlamentar, momentos de crise revelam as diferenças entre as gestões.

— É preciso perceber que as diferenças existem e se mostram mais evidentes nos momentos de crise, quando os governados precisam, de fato, contar com seus governantes.