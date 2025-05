Campanha “Cidadão Solidário” realiza primeiro sorteio na véspera do aniversário de Vista Gaúcha

Com a iniciativa, a administração municipal reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico e convida a população a fazer parte da construção de uma Vista Gaúcha cada vez mais forte.

Ao todo, a edição 2025 da campanha vai distribuir R$ 35 mil em prêmios ao longo do ano. O segundo sorteio está previsto para 2 de setembro, com 15 prêmios que somam R$ 10,6 mil. Já o sorteio final, marcado para 19 de dezembro, sorteará 20 vale-compras que totalizam R$ 17,3 mil.

Quem ainda não trocou suas notas fiscais por cartelas pode procurar o setor de ICMS da Prefeitura e garantir a participação no sorteio.

O sorteio distribuirá R$ 7,1 mil em vale-compras, contemplando 10 moradores com prêmios que variam de R$ 500 a R$ 1,1 mil. Lançada pela Secretaria da Fazenda e pelo setor de ICMS, a campanha tem como objetivo incentivar a emissão de notas fiscais, valorizar o comércio local e ampliar a arrecadação municipal.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.