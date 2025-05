CMD - Derrubadas vence por goleada na Copa das Regiões

Na partida preliminar, pela categoria Aspirante, o E.C. União levou a melhor e venceu o CMD - Derrubadas por 3 a 0. Já no jogo principal, o CMD - Derrubadas deu a resposta em grande estilo: goleou o adversário por 7 a 0, em uma atuação marcante da equipe.

No dia 1º de maio, foram realizados os jogos entre CMD - Derrubadas e E.C. União de Vista Gaúcha, válidos pela segunda rodada da Copa das Regiões.

