Administração participa de debates sobre o futuro dos municípios

O município de Derrubadas está sendo representado no 43º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, promovido pela Famurs, que ocorre entre os dias 5 e 7 de maio na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE). Com o tema “De mãos dadas reconstruímos o amanhã”, o evento reúne gestores públicos de todo o estado para discutir estratégias de recuperação e fortalecimento dos municípios gaúchos.

Representando o Executivo municipal, participam do congresso o vice-prefeito Cristiano Carvalho e o secretário municipal de Finanças, Celso Busatto. O vereador Inácio Führ (MDB) marca presença como representante do Legislativo.

A programação do congresso contempla temas fundamentais para o desenvolvimento regional, como reforma tributária, agricultura familiar, irrigação sustentável e comunicação na gestão pública. Além dos painéis técnicos, o evento conta com uma feira de expositores com soluções voltadas à administração municipal.

A cerimônia de encerramento, marcada para esta quarta-feira (7), inclui a posse da nova presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, prefeita de Nonoai, além da posse dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2025/2027.

A participação de Derrubadas reforça o compromisso da administração municipal com o diálogo intermunicipal e a busca por soluções conjuntas para o desenvolvimento local e regional.