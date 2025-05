Grupo Viva a Vida Mulher participa de curso de jardinagem no Bosque Municipal

A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, por meio do CRAS de Derrubadas, proporcionou uma experiência enriquecedora para as integrantes do grupo Viva a Vida Mulher, participante das atividades do centro. Na segunda-feira, 5, o grupo esteve no Bosque Municipal para participar de uma oficina especial sobre jardinagem.

Conduzido pela engenheira agrônoma Márcia Moura, o curso abordou técnicas de plantio, cultivo e cuidados com flores e folhagens. As participantes colocaram a mão na terra e aprenderam, na prática, sobre adubação, tipos de plantas, manejo e dicas essenciais de jardinagem.

Além do aprendizado técnico, o encontro foi um momento de convivência e troca de experiências entre as mulheres. Ao final, cada participante levou para casa o trabalho desenvolvido durante a oficina, reforçando o vínculo com a natureza e incentivando o cuidado no cotidiano.

Para a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, o dia foi além de produtivo: “Foi um momento de muito conhecimento, alegria e partilha. A Márcia conduziu o curso de forma acessível, permitindo que todas aprendessem e compartilhassem saberes.”

A iniciativa integra as ações de fortalecimento de vínculos promovidas pelo CRAS, que busca oferecer às mulheres do grupo oportunidades de aprendizado, bem-estar e autonomia.