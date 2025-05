Porto de Imbituba promove workshop sobre conservação da Mata Atlântica e sustentável do Butiá-da-Praia

Entre os dias 21 e 23 de maio, será realizado o workshop Conservação da Mata Atlântica pelo Uso Sustentável do Butiá-da-Praia, promovido pelo Projeto Costa Butiá, uma iniciativa do Programa de Educação Ambiental do Porto de Imbituba, executada pelo Grupo Acquaplan, com apoio da Embrapa-RS, Rota dos Butiazais, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Garopaba, Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) Laguna e o Laboratório de Botânica da Udesc.

A programação inclui atividades abertas ao público, especialmente voltadas aos trabalhadores portuários e à comunidade em geral. Haverá palestras introdutórias, com cases de sucesso sobre a conservação dos butiazeiros, além de uma exposição de produtos do projeto Costa Butiá.

O evento também contará com dois cursos práticos, ministrados por pesquisadores da Embrapa, e duas saídas de campo para visitação aos maiores butiazais de Santa Catarina.

O Projeto Costa Butiá integra o Programa de Educação Ambiental (PEA), vinculado à Licença Ambiental de Operação nº 4647/2022 da SCPAR Porto de Imbituba, e tem como propósito valorizar a cultura local por meio da retomada do saber tradicional no uso da palha do butiá no artesanato. A iniciativa busca promover a conservação da Mata Atlântica e oferecer alternativas de geração de renda para a comunidade.

:: Confira a programação

21 de maio – 13h45 às 16h

Abertura e apresentação de cases de sucesso sobre o butiá



Curso: Manejo sustentável e boas práticas no uso comercial dos frutos e folhas do butiá



Curso: Butiazais como tesouros naturais e experiências turísticas com identidade



Saída de campo no butiazal de Imbituba – Praia da Ribanceira (próximo ao El Coyote)



Saída de campo no butiazal de Laguna – Praia do Gravatá



As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://forms. gle/GMg6MtpRfPYYCSAK6

Você pode se inscrever em quantas atividades desejar, mas as vagas são limitadas. Por isso, inscreva-se apenas se tiver certeza de sua participação. Em caso de desistência, por favor, informe com pelo menos três dias de antecedência, para que outra pessoa possa aproveitar a vaga.

