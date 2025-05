Secretaria de Obras reforça coleta de galhos e limpeza nas ruas

A Secretaria Municipal de Obras de Barra do Guarita está intensificando os serviços de limpeza urbana e coleta de galhos nas vias da cidade. A ação tem como principal objetivo promover um ambiente mais limpo, organizado e seguro para a população.

De acordo com o secretário de Obras, Aloísio Albuquerque, os trabalhos estão sendo realizados de forma gradual, abrangendo todos os bairros do município. “Nosso objetivo é promover um ambiente mais limpo e seguro, e contamos com a colaboração da população para que os resíduos sejam descartados corretamente”, destacou o secretário.

A Prefeitura reforça a importância da conscientização da comunidade para que o esforço conjunto contribua com a manutenção da limpeza urbana e com a preservação dos espaços públicos.