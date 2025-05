Gurias do Yucumã são recebidas no gabinete do prefeito Rosemar Sala

Na manhã de terça-feira, 6, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, recebeu em seu gabinete representantes da equipe Gurias do Yucumã Flamengo de São Pedro, em um encontro que teve como objetivo promover a integração entre o grupo esportivo e a administração municipal, fortalecendo o apoio institucional ao projeto.

Participaram da recepção o diretor Ildo Scapini, o treinador Anderson Morgado, a coordenadora da Casa da Atleta, Amanda Gabriela dos Santos, além de atletas oriundas de diversas regiões do país que integram a equipe.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão e transformação social, elogiando a seriedade e o impacto positivo do projeto. “Mais do que formar atletas, esse projeto forma cidadãs. É admirável ver o comprometimento, o respeito e a dedicação que as Gurias do Yucumã demonstram dentro e fora de campo”, afirmou Rosemar Sala.

O momento simbolizou o reconhecimento da administração municipal ao trabalho desenvolvido pela equipe e reforçou o compromisso com iniciativas que unem esporte, educação e desenvolvimento humano.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela