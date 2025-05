Programa NFG distribui R$ 1.500 em vale-compras no comércio local

O município de Miraguaí divulgou os vencedores da extração municipal nº 151 do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), referente ao mês de abril. O sorteio ocorreu no dia 2 de maio, em conjunto com a extração estadual do programa.

Nesta edição, 14.813 bilhetes concorreram aos prêmios locais, que somam R$ 1.500,00 em vale-compras, para serem utilizados no comércio do município. As ganhadoras foram Lintani Konrad Azeredo, contemplada com o prêmio de R$ 1.000,00, e Leticia Sales Ribeiro, com o valor de R$ 500,00.

O NFG é coordenado pela Receita Estadual e tem como objetivo estimular a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação. Através da exigência da nota fiscal com CPF, os consumidores concorrem a prêmios em dinheiro e ajudam a fortalecer o comércio local.

Além disso, o programa permite que o cidadão indique entidades sociais das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção animal, que recebem repasses trimestrais, contribuindo diretamente com causas sociais importantes.

A iniciativa faz parte das ações do município para incentivar o comércio miraguaiense, valorizando o consumo consciente e a responsabilidade fiscal.

Com informações da Rádio Planeta FM – 102.7