Festival de Cinema de Três Passos em destaque no quarto episódio do TrespaCast – Cultura Local

O quarto e último episódio do TrespaCast – Cultura Local, podcast criado pelo jornalista Vinicius Araujo, já está disponível para o público nas plataformas Spotify e Facebook, com entrevista especial da coordenadora do Festival de Cinema de Três Passos, Elvídia Zamin (Pinto).

A partir de financiamento do governo federal, via Lei Paulo Gustavo, com edital lançado pelo Município de Três Passos (edital 03/2024), por meio da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, o projeto, em sua primeira temporada, busca valorizar e preservar a memória cultural do município, que está celebrando 80 anos de emancipação, dando voz a personagens que estão envolvidos diretamente com iniciativas culturais de grande relevância para a capital da região Celeiro.

Nesta temporada inicial, o TrespaCast destacou quatro aspectos da cultura três-passense: episódio com as três prendas do CTG Missioneiro dos Pampas e da 20ª Região Tradicionalista, que integraram a gestão estadual 2023/2024; entrevista com o atual proprietário da rede Cine Globo Cinemas, Levy Filho; um episódio com foco no Cine Rock, festival que reúne bandas da cidade e da região, a partir de entrevista com um dos idealizadores, Tiago Zagonel; além deste quarto episódio, valorizando o Festival de Cinema de Três Passos e a contribuição que essa iniciativa tem proporcionado à comunidade, incluindo a proposta do Cidade Cinematográfica. Em novembro deste ano, acontecerá a sétima edição do festival, junto ao Cine Globo.

Para assistir e ouvir o TrespaCast, o público pode acessar a plataforma Spotify, pesquisando pelo nome do podcast, ou ainda o Facebook, na página do TrespaCast. Nas próximas semanas, também será disponibilizado em canal específico no YouTube.

De acordo com Vinicius Araujo, a segunda temporada do TrespaCast – Cultura Local já está garantida, novamente a partir de recursos de lei de incentivo, desta vez por meio da Lei Aldir Blanc, em projeto aprovado no edital lançado durante o segundo semestre de 2024. As gravações iniciarão no mês de junho, e a nova temporada terá seis episódios. “Novamente estaremos valorizando aquelas pessoas que são protagonistas da cena cultural três-passense, a partir de iniciativas realizadas sob diferentes aspectos. A ideia é preservar essas memórias para as atuais e futuras gerações da nossa comunidade”, comenta Vinicius.