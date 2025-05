Câmara inicia votações desta quinta-feira; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados iniciou a sessão de votações desta quinta-feira (8). Entre outros itens, deverá ser analisada uma proposta de relatório do Congresso Nacional sobre políticas públicas para a defesa nacional.

No momento, os parlamentares analisam o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 382/24 , que renova a adesão do Brasil, pela terceira vez, a um fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apoio ao setor privado.

Mais informações a seguir.