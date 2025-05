Projeto do governo que promove a conscientização sobre descarte correto de resíduos tem primeira capacitação de jovens

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) realizou, nesta quarta-feira (7/5), a primeira atividade presencial do projeto Caminho do Lixo, no Centro da Juventude de Viamão, vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A iniciativa, conduzida pela equipe de Educação para a Sustentabilidade (Assea), marca o início de uma série de encontros que ocorrerão até outubro.

O projeto integra o programa RS Seguro , no eixo Políticas Sociais Preventivas, e busca utilizar a educação como estratégia para reduzir a evasão escolar e oferecer alternativas, além de oportunidades atrativas, aos jovens de regiões mais vulneráveis.

O Caminho do Lixo busca estimular práticas corretas de coleta seletiva, logística reversa e redução da geração de resíduos. Aborda, também, temas como promover o engajamento comunitário, incentivar a reutilização e reciclagem. A iniciativa reflete a estratégia do governo, sob a gestão do governador Eduardo Leite, em promover soluções sustentáveis e educação ambiental como um caminho para a inclusão social e o fortalecimento da cidadania.

Ao total, serão 13 aulas. A oficina inaugural reuniu 63 estudantes com idades entre 14 e 20 anos, que frequentam o Centro da Juventude de forma espontânea no turno inverso ao escolar. No local, eles participam de capacitações e atuam como multiplicadores da informação.

Mariana Alves de Oliveira, de 18 anos, frequenta o Centro há dez meses e já esteve envolvida em diversas atividades de educação ambiental. Ela comentou a importância da destinação correta do lixo e da reciclagem para a preservação do meio ambiente, ressaltando que, cada vez mais, os impactos do descarte ilegal de resíduos são perceptíveis, especialmente durante os períodos de chuva.

“Projetos como esse permitem a integração comunitária e a promoção da consciência ambiental para os jovens. Também contribuem na construção de saberes e despertam o interesse na participação ativa, tanto individual quanto coletiva, para a proteção e preservação do meio ambiente”, destacou a analista ambiental Caroline Dal Bosco.

Além da equipe da Assea, técnicos do Departamento de Biodiversidade da Sema e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) participarão das atividades como convidados.

Objetivos e ações do projeto

O Caminho do Lixo contempla uma série de atividades voltadas para a conscientização ambiental e a gestão responsável dos resíduos. Entre as principais iniciativas, destacam-se:

Identificação dos tipos de resíduos gerados nos Centros de Juventude;

Capacitação de jovens multiplicadores;

Parceria com recicladores, centrais de triagem e compradores de materiais recicláveis;

Implementação de composteira e de horta comunitária;

Promoção da responsabilidade compartilhada sobre o descarte adequado dos resíduos;

Fortalecimento da Educação Ambiental na região;

Articulação entre o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios participantes.

RS Seguro e a educação ambiental como estratégia de prevenção

O projeto Caminho do Lixo se insere no RS Seguro, programa de segurança pública do governo do Estado lançado em 2019 com a proposta de melhorar os indicadores de criminalidade e promover um ambiente mais seguro para os cidadãos. Com atuação territorial em 23 municípios, incluindo Viamão, o programa busca alternativas para mitigar a vulnerabilidade socioeconômica e oferecer oportunidades atrativas aos jovens.