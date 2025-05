Fumaça branca é liberada, e novo Papa é escolhido

A fumaça branca foi liberada no Vaticano nesta quinta-feira indicando a eleição de um novo Papa. O conclave marcado para eleger o substituto de Francisco durou dois dias. Agora, milhares de fiéis aguardam o anúncio do novo pontífice que irá liderar a Igreja nos próximos anos.

Logo após a saída da fumaça, os sinos na Praça de São Pedro tocaram, levando os fiéis à emoção e expectativa pela chegada de um novo líder.

O cardeal eleito deverá responder a duas perguntas do decano: "Aceita sua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e "Como deseja ser chamado?". Caso responda sim à primeira, torna-se papa e bispo de Roma.

Um por um, os cardeais expressam um gesto de respeito e obediência ao novo papa, antes do anúncio aos fiéis. Da varanda da basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono anuncia "Habemus papam". Em seguida, o novo pontífice aparece e pronuncia a bênção "urbi et orbi" (À cidade e ao mundo).

Liderar a Igreja

A palavra "papa" vem do grego "pappas", que significa "pai, patriarca", e é por isso que os fiéis o chamam de "Santo Padre". Considerado o sucessor de São Pedro, a quem Cristo confiou a liderança da Igreja, o papa é o guia espiritual de mais de 1,4 bilhão de católicos no mundo todo. Seu papel é preservar e ensinar a fé cristã, interpretar o Evangelho e garantir a unidade da Igreja.

Chefe de Estado

O Papa tem status de chefe de Estado e governa a Cidade do Vaticano, um Estado independente localizado em Roma e que também é o menor país do mundo, com 44 hectares. Como chefe de Estado, exerce poderes absolutos (Executivo, Legislativo, Judiciário). Também recebe chefes de Estado e de governo no Vaticano. Nessas reuniões a portas fechadas, conhecidas como "audiências privadas", são discutidas questões atuais ou são informadas as posições da Santa Sé, uma entidade soberana perante o direito internacional.