IMA lança marca comemorativa para celebrar os 50 anos do órgão ambiental catarinense

No dia 30 de julho de 2025, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) celebrará os 50 anos de dedicação à gestão sustentável dos recursos naturais, à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do Estado. Para marcar essa data histórica, o IMA, que nasceu como Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (Fatma), lança sua marca comemorativa, que simboliza o compromisso contínuo com a preservação e o futuro sustentável.

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, o lançamento da marca comemorativa é um merecido reconhecimento ao trabalho incansável de todos os servidores que fazem ou fizeram parte da história do órgão ambiental catarinense. “Cada conquista, cada desafio superado, é fruto do esforço coletivo e do compromisso com a preservação ambiental e a responsabilidade de continuar avançando em estratégias que preservam o meio ambiente ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, afirma a presidente.

A partir de agora, a marca comemorativa estará presente em todos os materiais produzidos pela Assessoria de Comunicação do IMA até o final de 2025. A referência ao cinquentenário reafirma o legado do Instituto e projeta seu papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável para Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

História

Em 2025, Santa Catarina celebra 50 anos de atuação contínua de um órgão ambiental estadual. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) foi criado em 2017, sucedendo a Fundação do Meio Ambiente (Fatma), que exerceu suas atividades por 42 anos, desde sua criação em 1975.

O IMA é uma autarquia estadual vinculada ao Governo de Santa Catarina. Possui sede administrativa em Florianópolis, 16 coordenadorias regionais do meio ambiente (Codams) distribuídas estrategicamente por todas as regiões do Estado, além de administrar 10 unidades de conservação de proteção integral.

Atualmente, o órgão conta com um quadro funcional de cerca de 600 colaboradores — entre servidores efetivos, temporários, comissionados, cedidos, terceirizados e estagiários — que atuam em diversas frentes.

Com o propósito de preservar os recursos naturais de Santa Catarina, promover o desenvolvimento sustentável e equilibrar a proteção ambiental com o progresso socioeconômico, o IMA, ao completar meio século de história, reafirma seu compromisso com a excelência na gestão ambiental e com a construção de um futuro ainda melhor para todos os catarinenses.