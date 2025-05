Comissão aprova projeto que condiciona criação de novos assentamentos a produtividade

O relator na comissão, deputado Pezenti (MDB-SC), afirmou que o projeto aprimora a gestão das terras públicas destinadas à agricultura familiar. “Nas últimas décadas, foram criados milhares de assentamentos rurais no País. No entanto, dados de auditorias revelam problemas como abandono de lotes, baixa produtividade e irregularidades na ocupação”, listou o relator.

Segundo a proposta, a desapropriação por interesse social e a destinação de terras públicas para fins de reforma agrária só poderão ocorrer quando os assentamentos já criados apresentarem ocupação regular igual ou superior a 80% no estado e 90% no município. O projeto também exige produtividade mínima de 70% dos lotes existentes, nos termos definidos pela legislação vigente.

