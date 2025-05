Audiência na Câmara dos Deputados vai discutir denúncias de trabalho escravo no sul de Minas Gerais

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove na próxima terça- feira (13) uma audiência pública sobre trabalho escravo na região sul de Minas Gerais.

O debate atende a pedido do deputado Padre João (PT-MG) e será realizado a partir das 10 horas. O local da reunião ainda não foi definido.

"Lamentavelmente, em pleno Século 21, no qual vivenciamos avanços

antes inimagináveis, principalmente tecnológicos, ainda devemos enfrentar a

escravidão", criticou Padre João.

Segundo o parlamentar, Minas Gerais é o estado com mais casos desse tipo no Brasil, com 165 fazendas autuadas e mais de 1.600 pessoas resgatadas em 2024.