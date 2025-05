Comissão aprova criação de programa para vacinação de pacientes com câncer

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5024/23, que cria o Programa Nacional de Vacinação dos Pacientes com Câncer, para intensificar a cobertura vacinal especialmente das pessoas de até 19 anos.

Pela proposta, no dia em que tiver ciência do diagnóstico, o paciente terá o direito de receber as informações sobre o momento ideal para a vacinação e sobre os imunizantes mais adequados.

O governo deverá realizar campanhas de conscientização sobre a imunização dos pacientes com câncer. Os ministérios da Saúde e da Educação também deverão estimular a vacinação nas escolas.

A relatora, deputada Maria Rosas (Republicanos-SP), foi favorável ao projeto de lei. Ela apresentou emenda para ressalvar o direito de o estudante legalmente responsável, ou do responsável pelo estudante, recusar a vacinação.

“O paciente com câncer tem baixa imunidade, e a vacinação é importante aliada na prevenção e eliminação da doença, na qualidade de vida e no tratamento”, afirmou o autor da proposta, deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG).

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.