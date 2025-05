Prefeitura lança campanha “Sua Nota Vale Prêmio”

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, lançou oficialmente a campanha "Miraguaí Premiado – Sua Nota Vale Prêmio". A iniciativa tem como objetivo incentivar o comércio local e conscientizar os consumidores sobre a importância de solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra.

De acordo com a secretária da Fazenda, Kielin Botton, neste ano houve um aumento significativo tanto no número de prêmios quanto no valor dos vale-compras ofertados.

Premiações

O primeiro sorteio será realizado no dia 30 de maio, com os seguintes prêmios:

1 vale-compras de R$ 1.000,00

5 vales-compras de R$ 500,00

10 vales-compras de R$ 250,00

O segundo sorteio, marcado para o dia 15 de dezembro, distribuirá:

2 motos 0 km

3 churrasqueiras inox

1 geladeira de 386 litros

1 ar-condicionado 9.000 BTUs (quente e frio)

1 televisão de 40 polegadas

1 secadora de roupas

1 micro-ondas de 32 litros

1 forno elétrico de 44 litros

2 vales-compras de R$ 2.000,00

2 vales-compras de R$ 1.000,00

6 vales-compras de R$ 500,00

10 vales-compras de R$ 250,00

A campanha busca valorizar o comércio local, incentivar a emissão de notas fiscais e premiar os consumidores que contribuem com o desenvolvimento do município ao exercer a cidadania fiscal.

Com informações da Rádio Planeta FM – 102.7