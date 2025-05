Solidariedade em ação: população participa da campanha do agasalho

A Campanha do Agasalho 2025 foi oficialmente lançada nesta quarta-feira (data), com a realização do “Dia D”. Uma equipe itinerante percorreu as ruas e avenidas da sede do município, promovendo a divulgação da campanha e recolhendo doações realizadas pela população.

A ação terá continuidade ao longo do mês de maio. As doações podem ser entregues no Departamento de Assistência Social e no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), e serão destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade do município.

No interior, a campanha será realizada por meio das unidades escolares, que funcionarão como pontos de coleta.

A Administração Municipal agradece a todos os envolvidos na mobilização: agentes comunitários de saúde, visitadoras do PIM (Primeira Infância Melhor), equipe de som, motorista da Secretaria de Educação, além das equipes da Assistência Social, do CRAS e demais representantes do poder público.

Um agradecimento especial à população guaritense, cuja solidariedade contribuirá para aquecer o inverno de muitas famílias.