Administração Municipal recebe nova Van Sprinter para o transporte escolar

Na manhã de quinta-feira, 08, a Administração Municipal celebrou a chegada de uma nova Van Sprinter, da marca Mercedes-Benz, que será destinada ao transporte escolar das crianças do município. Esta é a segunda Van Mercedes-Benz adquirida para o transporte escolar em 2025, reforçando o compromisso do governo local com a segurança e o bem-estar dos estudantes.

A entrega oficial do veículo contou com a presença do prefeito Valcier Balestrin e da vice-prefeita Patrícia Crespan Mantelli, que receberam a van acompanhados das equipes das Secretarias de Educação e Administração. Também estiveram presentes vereadores e a presidente da Câmara Municipal, demonstrando o apoio conjunto dos poderes executivo e legislativo em iniciativas que beneficiam a comunidade.

O novo veículo representa mais um passo importante na qualificação do transporte escolar, garantindo conforto, segurança e qualidade no deslocamento dos alunos. A Administração Municipal segue investindo em melhorias que impactam diretamente a vida das famílias e reafirma seu compromisso com a educação e o desenvolvimento do município.

“Seguimos trabalhando em favor da nossa gente”, reforçou o prefeito Valcier Balestrin.