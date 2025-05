Município realiza primeiro sorteio da campanha “Cidadão Solidário 2025”

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e do Setor de Tributação, realizou na quinta-feira, 8, o primeiro sorteio da campanha Cidadão Solidário 2025. O evento aconteceu durante encontro com o grupo da Terceira Idade e contou com expressiva participação da comunidade local.

Nesta primeira etapa, foram sorteados 10 vales-compras, com valores que variaram entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00. A campanha tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal e valorizar a participação dos contribuintes.

Confira os ganhadores:

1º Prêmio – R$ 1.000,00

Número sorteado: 27.776 – Fábio César dos Santos

2º Prêmio – R$ 950,00

Número sorteado: 46.725 – Claudiomir Bastos

3º Prêmio – R$ 800,00

Número sorteado: 1.188 – Adriana Gandini

4º Prêmio – R$ 750,00

Número sorteado: 13.838 – Juarez de Oliveira

5º Prêmio – R$ 700,00

Número sorteado: 44.489 – Geison Binsfeld

6º Prêmio – R$ 650,00

Número sorteado: 1.526 – Daniel Biesdorf

7º Prêmio – R$ 600,00

Número sorteado: 36.722 – Mateus Nicareta

8º Prêmio – R$ 550,00

Número sorteado: 41.977 – Marlon Fabiano Verdi

9º Prêmio – R$ 500,00

Número sorteado: 10.849 – Vanessa Angieli

10º Prêmio – R$ 500,00

Número sorteado: 11.785 – Giovani Binsfeld

A Administração Municipal parabeniza todos os ganhadores e agradece à população pela participação na campanha. Os prêmios poderão ser retirados a partir de segunda-feira, 12 de maio, na Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha.

