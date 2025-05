Município investe em reforma do ginásio com recurso de emenda parlamentar

O Secretário Municipal de Planejamento de Miraguaí, Anoar Hardt, acompanhado do engenheiro civil Luan Sprendor e do Secretário de Administração, Flávio Venzo, esteve acompanhando a execução das obras de revitalização e reforma do ginásio de esportes do município.

De acordo com Hardt, o projeto prevê a retirada do antigo piso de madeira e a instalação de um novo piso modular esportivo, adequado para diversas modalidades. Além disso, a obra contempla a reforma dos banheiros, vestiários e arquibancadas, bem como a ampliação da largura das escadas de acesso, que receberão guarda-corpos e corrimãos — exigências do Corpo de Bombeiros para a emissão do alvará de funcionamento.

Também estão previstas melhorias na pintura geral do ginásio, visando oferecer um espaço mais moderno, seguro e funcional para a comunidade.

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, beneficiará atletas de diversas modalidades esportivas e será amplamente utilizado pelos alunos das escolas do município nas aulas de Educação Física.

Segundo o secretário, o investimento total da obra é de aproximadamente R$ 200 mil, provenientes de emenda parlamentar do Orçamento Geral da União, indicada pelo deputado federal Alfonso Motta.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7