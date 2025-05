Sicredi lança curso gamificado sobre educação financeira para adolescentes durante Semana ENEF 2025

O Sicredi realizará diversas ações em todo o Brasil na 12ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF). Durante o evento, programado para acontecer entre 12 e 18 de maio, a instituição financeira cooperativa lançará o curso gamificado de Educação Financeira para Adolescentes, alinhado ao tema central desta edição da Semana - “Educação Financeira para Crianças e Jovens: preparando a sociedade para escolhas conscientes”.

A novidade estará disponível na aba “cursos”, da plataforma Sicredi na Comunidade, a partir do dia 12 de maio. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de hábitos financeiros saudáveis e a tomada de decisões conscientes em relação ao consumo, planejamento e investimentos, por meio de uma abordagem interativa e conectada ao universo jovem.

“Estamos comprometidos em criar hábitos financeiros saudáveis em relação às finanças e ao consumo desde o público infantil, passando pelos adolescentes e adultos. Trabalhamos o ano inteiro em uma série de ações voltadas à educação financeira, que são reforçadas ainda mais durante a Semana ENEF, da qual participamos intensamente. Acreditamos que esse também é um caminho fundamental para gerar prosperidade e desenvolvimento para as pessoas e comunidades”, destaca Cristiane Amaral, gerente de Educação Financeira da Fundação Sicredi.

Outra novidade que marcará a Semana ENEF da instituição é o lançamento do videocast “Escolhas Conscientes para um Futuro Sustentável”, apresentado pelos planejadores financeiros Eduardo Amauri e Vivian Magalhães. Em três episódios, eles abordam sobre as escolhas que fazemos no presente e no futuro que impactam na vida financeira.

Haverá ainda a sexta temporada do “Explica aí, Sicredi”, disponível a partir de 12 de maio no youtube do Sicredi, com cinco episódios que vão trazer orientações, de forma simples e didática, de como os adultos podem abordar o tema com as crianças e adolescentes. E a parceria nacional entre a Mauricio de Souza Produções e a Fundação Sicredi, iniciada em 2018 para promover a educação financeira para o público infantil, virá com lançamentos - um novo gibi e um novo vídeo em que a Turma da Mônica aprende ainda mais sobre investimentos, exemplificando temas como liquidez e inflação.

Além dessas iniciativas, as mais de 100 cooperativas do Sicredi realizarão ações locais de educação financeira em diferentes formatos, alinhadas com o contexto de cada região. Em 2024, o Sicredi realizou mais de 4,5 mil ações durante a Semana ENEF.

A Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) e acontece anualmente com a finalidade de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Saiba mais sobre a programação do Sicredi dentro da Semana ENEF 2025 em sicredi.com.br/educacaofinanceira.

