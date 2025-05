IMA apresenta modelo de gestão Ambiental de Santa Catarina à comitiva do Sergipe

Foto: Divulgação/ IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) recebeu, nesta semana, uma comitiva da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (ADEMA), que veio ao estado para conhecer a gestão ambiental desenvolvida em Santa Catarina. A visita teve como destaque o modelo de gestão do licenciamento ambiental do IMA, reconhecido entre os estados brasileiros por sua eficiência, transparência e uso de tecnologias inovadoras.

Durante a visita, os representantes sergipanos foram recebidos pela presidente do IMA, Sheila Meirelles, e também pelo secretário do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina (Semae), Emerson Stein, além de servidores e técnicos do IMA e da Semae.

Sheila Meirelles, presidente do IMA, destacou que receber a comitiva representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido em Santa Catarina, e também lembrou a importância do apoio do governador Jorginho Mello à implementação de ações voltadas à sustentabilidade e à melhoria dos processos de licenciamento ambiental.

“Santa Catarina tem investido constantemente em soluções tecnológicas e na eficiência da gestão ambiental, com o suporte integral do Governo do Estado. Isso nos permite oferecer um serviço de qualidade e ágil aos empreendedores e à sociedade, ao mesmo tempo em que garantimos a preservação ambiental”, comentou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/IMA

O roteiro da visita incluiu a apresentação detalhada do fluxo de tramitação dos processos de licenciamento ambiental no estado, realizados de forma completamente digital pelo IMA, por meio do Sistema de Informações de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (Sinfat). O sistema permite que todas as etapas – desde o protocolo do projeto até a análise técnica e a emissão das licenças – sejam feitas eletronicamente, o que proporciona agilidade, rastreabilidade e segurança jurídica.

O grupo também teve a oportunidade de conhecer as ferramentas tecnológicas utilizadas, além das ações de fiscalização e monitoramento que garantem o cumprimento das normas ambientais.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/IMA

Temas como o papel da auditoria em processos declaratórios com destaque para o controle técnico na concessão de licenças ambientais; fiscalização e monitoramento da balneabilidade; geoprocessamento e utilização de sistemas inovadores, como o Sistema Integrado de Monitoramento e Alertas de Desmatamento (SIMAD), para consulta de processos e informações ambientais também foram apresentados.

A programação encerrou, nesta sexta-feira, 09, com uma visita técnica a uma das 10 Unidades de Conservação de Proteção Integral administradas pelo IMA: o Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE). A visita foi realizada com o objetivo de apresentar à comitiva as ações de manejo ambiental, os estudos de fauna e flora desenvolvidos no local, além das atividades do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), entre outros programas voltados à conservação da biodiversidade catarinense.

O presidente da Adema/SE, Carlos Anderson Silveira Pedreira, ressaltou que a visita técnica foi essencial para que a equipe pudesse conhecer as boas práticas de gestão do IMA. “Estamos incumbidos da missão de fortalecer as ações em prol do Meio Ambiente e aprimorar os processos de licenciamento ambiental em nosso estado. O governador Fábio Mitidieri tem dado máxima atenção à reestruturação e modernização da Adema, e conhecer as experiências exitosas, como as que nos foram apresentadas pelo IMA/SC, nos auxilia a fazer isso com maior eficiência, aprimorando a gestão ambiental em Sergipe. Estamos muito felizes e gratos com o acolhimento e presteza de toda a equipe IMA, imbuída de um notável espírito de colaboratividade. As portas da Adema Sergipe estarão sempre abertas em retribuição, no que pudermos contribuir”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Divulgação/IMA

Também fizeram parte da comitiva da Adema a Diretora Técnica Ingrid Cavalcanti, as assessoras da Diretoria Técnica, Lygia Carvalho e Ana Consuelo Fontenele; o assessor técnico da Presidência da Adema, Zenilton Santos Filho; Karen Argolo, representante da Procuradoria Jurídica da Adema; e Rebecca Melo, coordenadora de Comunicação do órgão ambiental sergipano.

A programação foi conduzida pela assessora de Normatização e Procedimentos do IMA, Mariane Hatsuno Murakami, e contou com apresentações do diretor de Controle, Passivos e Qualidade Ambiental, Diego Hemkemeier Silva; do gerente de Tecnologia da Informação, Thiago de Andrade Ávila; do gerente de Geoprocessamento, Djoni Antonio da Silva; do gerente de Análise Recursal, Volney Junior Borges de Bitencourt; do gerente de Auditoria de Licenciamento Ambiental, Victor Bittencourt; da equipe da Gerência de Laboratório e Medições Ambientais, representada pela servidora Maria Joana Allievi; e do gerente de Gestão Ambiental Rural e Florestal, Leandro Junior Farina Pilla.

Já a visita ao PAERVE contou com a participação do gerente de Áreas Naturais Protegidas, Filipe Lemser; do gerente de Bionegócios, Francisco Antônio da Silva Filho; da equipe da Gerência de Biodiversidade e Florestas, representada pela médica veterinária Carla Gomes; além da equipe do Parque Estadual do Rio Vermelho, sob a coordenação de Marcelo Verondino Duarte.

A visita da comitiva da Adema/SE a Santa Catarina destaca a importância do intercâmbio entre os estados brasileiros na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para a gestão ambiental. Este intercâmbio visa fortalecer as políticas públicas e contribuir de maneira significativa para a proteção do meio ambiente em todo o país.