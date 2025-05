Alunos de Pinheirinho do Vale visitam Museu e Biblioteca de Barra do Guarita

Na manhã de quinta-feira, 8, Barra do Guarita recebeu a visita de alunos e professores da Escola Marcílio Dias, do município de Pinheirinho do Vale. O grupo teve a oportunidade de conhecer o Museu Municipal Aloysio Vogt e a Biblioteca Municipal Paulo Freire.

Durante a visita, foi possível observar nos olhares curiosos dos estudantes o quanto a experiência foi significativa e enriquecedora. A interação com a história e a cultura local reforça a importância de iniciativas como essa, que valorizam o patrimônio histórico e incentivam o interesse pelo conhecimento.

A Administração Municipal agradece a presença dos professores e alunos, destacando o reconhecimento à história e à cultura de Barra do Guarita. Como enfatizou o prefeito Valcier Balestrin: "Nosso município está sempre de portas abertas. Podem voltar quando quiserem."