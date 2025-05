Palestra conscientiza alunos do 6º ano sobre segurança na internet

Na manhã de quarta-feira, 7, os alunos do 6º ano da Escola Ayrton Senna participaram de uma palestra educativa e interativa com o tema “Campanha de Conscientização sobre Segurança na Internet”, conduzida por Aline Arend, estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Com uma linguagem acessível e muitos exemplos do cotidiano, Aline abordou temas essenciais para a navegação segura, como criação de senhas fortes, prevenção contra golpes digitais, cuidados com dados pessoais e redes sociais, além dos riscos de desafios perigosos que circulam na internet. Os alunos demonstraram grande interesse pelo assunto e participaram ativamente, esclarecendo dúvidas e relatando experiências.

Além do conteúdo técnico, Aline também incentivou a reflexão sobre o uso responsável da internet, alertando sobre o cyberbullying e a importância de respeitar os outros no ambiente digital. “A internet deve ser um lugar para aprender, brincar e conversar com segurança”, destacou.

A palestrante possui formação na área de segurança digital por meio do programa federal Hackers do Bem e pela Cisco Networking Academy, o que reforça a importância de iniciativas como essa, voltadas à educação e proteção digital desde cedo.

A palestra foi um momento de aprendizado importante para os estudantes, promovendo uma cultura de responsabilidade, cuidado e segurança no uso das tecnologias.