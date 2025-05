Escola Lenira de Moura Lütz é premiada no Programa Alfabetiza Tchê

Com imenso orgulho, o município de Miraguaí celebra a conquista da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lenira de Moura Lütz, premiada com R$ 70.000,00 pelo excelente desempenho no Programa Alfabetiza Tchê 2025.

O reconhecimento é resultado do trabalho desenvolvido pela turma do 2º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2023, que apresentou indicadores de destaque no processo de alfabetização. A premiação valoriza o empenho dos alunos, professores, equipe pedagógica e de toda a comunidade escolar envolvida nesse compromisso com a educação pública de qualidade.

A cerimônia de premiação ocorreu na manhã de quarta-feira, 2 de abril, no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo, e contou com a presença de autoridades como o governador Eduardo Leite e a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira.

Representando a escola e o município, o diretor Amilton Barbosa Dias participou do evento. Para ele, a premiação é fruto de um trabalho coletivo comprometido com a formação de crianças alfabetizadas com excelência.

“Este prêmio é um reflexo do compromisso da escola com uma educação pública de qualidade e inclusiva. Seguimos firmes na missão de alfabetizar com carinho, responsabilidade e excelência!”, afirmou o diretor.

Parabéns a todos os envolvidos nesta conquista! Que esse reconhecimento sirva de inspiração para novos avanços e transformações por meio da educação.

Com informações da Rádio Líder