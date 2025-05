Secretaria de Serviços Urbanos cria horta sustentável

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

A produção da horta será compartilhada entre os integrantes da equipe da Secretaria, que não apenas cultivam, mas também ensinam e promovem práticas sustentáveis. A ação serve como modelo para outras iniciativas semelhantes no município, unindo cuidado com o meio ambiente, bem-estar dos servidores e responsabilidade social.

Segundo a secretária, a iniciativa reflete uma filosofia de liderança baseada na inspiração e no exemplo: “Liderar não é mandar. É formar, inspirar e multiplicar”, afirmou Cristie Becker.

Entre as ações realizadas nos bairros da cidade, como Tronqueiras e Irapuá, um destaque especial foi dado à própria sede da Secretaria. Coordenada pela secretária Cristie Becker, a equipe promoveu uma transformação no terreno anexo ao prédio dos Serviços Urbanos, convertendo a área em uma horta comunitária.

A equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Miraguaí iniciou o ano com diversas frentes de trabalho voltadas à limpeza e revitalização de áreas urbanas, com foco na retirada de lixo acumulado ao longo de 2023.

