Maio Laranja promove ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil

O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. Para dar visibilidade ao tema, o movimento Maio Laranja promove uma série de ações de conscientização em todo o país — e Miraguaí está engajada na campanha.

No município, as atividades são organizadas pelas Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, com participação da Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente, Rede de Apoio à Escola, CRAS, COMDICA e Conselho Tutelar, além do apoio da Delegacia de Polícia de Miraguaí e do Ministério Público de Tenente Portela.

A campanha visa fomentar o debate e provocar reflexões dentro das escolas sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo dados do Maio Laranja, três crianças são abusadas por hora no Brasil, sendo que 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Além disso, estima-se que 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente todos os anos, mas apenas cerca de 7,5% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades, o que indica que os números reais são muito mais alarmantes.

A programação em Miraguaí inclui diversas atividades nas escolas da rede municipal e estadual. Confira os principais eventos:

12 de maio (segunda-feira): Atividades na EMEI Lenirinha.

13 de maio (terça-feira): Reunião da Rede com apresentação do programa Libertar, além de ações na EMEI Raio de Luz e EMEI Esperança.

15 de maio (quarta-feira): Palestra com a promotora de Justiça da Comarca de Tenente Portela, Milena dos Santos Oliveira, no auditório da Unidade Básica de Saúde, às 9h. Participam professores, servidores, agentes de saúde, membros do PIM, da Rede e autoridades locais.

Data a confirmar: Palestra com a inspetora Liara nas escolas Lenira de Moura Lütz e Instituto Estadual Fagundes Varela.

Ao longo do mês: Atividades também nas escolas municipais São Paulo, Getúlio Vargas e Assis Brasil.

20 de maio: Ações na Escola Estadual Osmar Hermann, em Irapuá.

21 de maio: Atividades na Escola Pontão dos Buenos, em Tronqueiras.

A campanha Maio Laranja reforça a importância do olhar atento da sociedade, da escuta ativa e da denúncia como ferramentas fundamentais na proteção de nossas crianças e adolescentes.

Com informações da Planeta FM 102.7