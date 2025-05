Comissão aprova criação de serviço telefônico gratuito para atender pessoas com transtornos mentais

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2680/24 , que obriga o poder público a criar um serviço telefônico gratuito para atendimento sigiloso de pessoas com transtornos mentais e familiares. O texto altera a Lei 10.216/01 .

