Residência é consumida por fogo na localidade de Jabuticaba

Na noite de segunda-feira, 12, por volta das 18h, um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na localidade de Jabuticaba, no município de Barra do Guarita.

Ao chegarem ao local, as equipes de emergência encontraram a casa completamente tomada pelas chamas. Apesar da gravidade da ocorrência, não havia ninguém no imóvel no momento do incidente e, felizmente, não houve feridos.

De acordo com relatos de moradores, o fogo teria iniciado próximo ao assoalho, nas proximidades de um sofá. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

O combate às chamas contou com o apoio fundamental do Corpo de Bombeiros Militar de Itapiranga, que atuou no controle e rescaldo do fogo. A ação integrada reforça o compromisso das equipes de segurança com a proteção da comunidade.