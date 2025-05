CE: Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é manifestação da cultura nacional

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (13) projeto de lei que reconhece o espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, realizado anualmente em Brejo da Madre de Deus (PE), como manifestação da cultura nacional ( PL 4.409/2021 ). O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e já pode seguir para sanção presidencial.

Segundo o relator, senador Humberto Costa (PT-PE), o reconhecimento do espetáculo é importante para a cultura brasileira, pois preserva a tradição cultural e religiosa do país. Além disso, ele destaca que a encenação atrai milhares de turistas, inclusive do exterior, e movimenta o comércio de outros municípios na região do agreste pernambucano.

A apresentação acontece desde a década de 1960. Criada com o propósito de atrair turistas durante a Semana Santa, a iniciativa buscava movimentar o comércio local e gerar emprego e renda para os moradores da região. Com o passar dos anos, o espetáculo ganhou projeção nacional, atraindo artistas de diversas partes do país e consolidando-se como um dos principais eventos culturais do período.

O espetáculo narra a história bíblica dos últimos dias de Jesus Cristo, figura central do cristianismo. Ele envolve mais de 400 atores e é realizado na cidade-teatro de Nova Jerusalém, um espaço de 100 mil metros quadrados que reproduz ruas e palácios da cidade de Jerusalém, além do Monte do Calvário, onde aconteceu a crucificação.