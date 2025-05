CDR aprova rota turística para integrar municípios de Roraima

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou, em decisão terminativa nesta terça-feira (13), o projeto de lei que institui a rota turística Pacaraima-Rorainópolis, para interligar municípios de Roraima pela BR-174 e rodovias complementares ( PL 4.728/2024 ). Ele já pode seguir para a sanção presidencial.

A proposta, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), busca incentivar o desenvolvimento da região através do turismo histórico, ecológico, cultural e gastronômico. Ela teve parecer favorável do relator, senador Dr. Hiran (PP-RR).

A rota abrangerá 15 municípios: Pacaraima, Amajari, Uiramutã, Normandia, Boa Vista, Cantá, Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, São Luiz, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis. O projeto prevê que o Poder Executivo, por meio de programas de turismo regional, promova ações de estruturação, gestão e divulgação dos atrativos turísticos ao longo do trajeto, com suporte técnico e financeiro.

Para Hiran, a criação de uma rota turística é uma estratégia para o enriquecimento.

— Rotas turísticas podem estimular o desenvolvimento econômico e social de uma região por meio do turismo local, com a geração de empregos a partir do surgimento de atividades econômicas relacionadas — argumentou.

Ao justificar a iniciativa, Mecias destacou que Roraima possui potencial turístico "imenso", mas ainda "subaproveitado". Ele ressaltou que a rota permitirá integrar as serras do norte do estado e a biodiversidade da Floresta Amazônica aos polos urbanos e comunidades tradicionais, com a valorização da cultura indígena e incentivo ao turismo comunitário.