Município mobiliza força-tarefa e socorre comunidades afetadas

A ação foi coordenada com foco na resposta rápida e na redução dos impactos causados pelo evento climático.

Dezenas de propriedades rurais foram atendidas. Segundo a Administração Municipal, a prioridade foi garantir a segurança e o apoio necessário aos moradores atingidos. Além disso, as sedes sociais das três comunidades impactadas também receberão suporte para recuperação, conforme informado pela Prefeitura.

Até o meio-dia de sábado, 10 de maio, todas as famílias afetadas já haviam recebido materiais para a recomposição dos telhados.

A equipe, composta por aproximadamente 15 pessoas — incluindo servidores, membros da Defesa Civil, o prefeito Claudemir José Locatelli e o vice-prefeito André Danette — visitou as comunidades de Saltinho do Guarita, Esquina Lovatto e Linha Tigre. O objetivo foi avaliar os estragos e iniciar o atendimento emergencial. Lonas foram distribuídas para a proteção provisória de residências destelhadas.

A Administração Municipal de Vista Gaúcha atuou na sexta-feira, 9, em resposta aos danos causados por um vendaval que atingiu diversas localidades do município. Equipes da Prefeitura, juntamente com a Comissão Municipal de Defesa Civil, organizaram uma força-tarefa para prestar apoio imediato à população.

