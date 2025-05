Deputados lamentam morte de Mujica, ex-presidente uruguaio

Deputados da esquerda manifestaram nas redes sociais seu pesar pela morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, ocorrida nesta terça-feira (13). O ex-presidente uruguaio de 89 anos lutava desde abril de 2024 contra um câncer no esôfago, além de ter doença autoimune.

O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), classificou Mujica como inigualável. "Um exemplo de homem simples, do povo, filho de uma vendedora de flores e que se tornou um dos maiores líderes de esquerda como presidente do Uruguai", afirmou.

Para o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), Mujica provou ao mundo que é possível fazer política com simplicidade, coerência e compromisso com os que mais precisam. "Como ele disse: os homens passam, as causam permanecem. Mujica foi gigante por suas ideias e por sua entrega ao povo", declarou.

A líder do Psol, deputada Talíria Petrone (RJ), afirmou que Mujica foi um grande exemplo "de coragem, quando guerrilheiro, de visão de longo alcance, quando presidente, e de humildade, como militante".

Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015. Nascido na capital (Montevidéu), ele participou da organização guerrilheira Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros na década de 1960. O grupo ficou conhecido por suas operações de assalto a instituições bancárias, redistribuindo alimentos e recursos financeiros a comunidades carentes.