Governo promove formação sobre o Censo Escolar 2025 com foco na qualidade dos dados e no impacto para a Rede Estadual

O governo do Estado promoveu nesta terça-feira (13/5), uma formação voltada aos pontos focais de dados, Sistema de Informatização da Secretaria da Educação (ISE) e Censo Escolar das coordenadorias regionais de educação. A atividade, realizada pela Secretaria da Educação (Seduc), teve como objetivo alinhar informações e fortalecer o entendimento sobre a importância da coleta e análise dos dados educacionais que compõem o Censo Escolar 2025.

A formação é ministrada em conjunto pelo Centro de Educação Baseada em Evidências (Cebe), pelo Departameno de Tecnologia da Informação (DTI) da Subsecretaria de Planejamento e Gestão Organizacional, além da Subsecretaria de Governança e Gestão da Rede Escolar.

A atividade, que se estende até a quarta-feira (14/5), foi organizada de forma a proporcionar uma visão abrangente sobre os dados da educação, avançando progressivamente para aspectos técnicos da alimentação e migração de informações entre sistemas.Haverá, ainda, a inclusão de orientações específicas sobre o sistema EducaCenso.

A capacitação faz parte de um ciclo formativo com pontos focais das Coordenadorias Regionais da Educação. A Seduc também promove formações periódicas com secretários de escolas da rede pública estadual em formato online. São esses profissionais que, no dia a dia das escolas, alimentam os sistemas com informações essenciais para o Censo Escolar. Esse trabalho, realizado com atenção e compromisso, é fundamental para garantir que os dados reflitam a realidade da rede.

Secretaria da Educação orienta coordenadorias sobre migração de dados do ISE para o EducaCenso -Foto: Ascom/Seduc

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é assegurar que cada dado reflita a realidade das escolas e contribua diretamente para o futuro do estudante, do professor e de toda a sociedade. A formação reafirma o compromisso da Seduc com a gestão qualificada das informações educacionais, fundamentais para a construção de políticas públicas eficazes.

Durante o encontro, foram abordadas situações práticas que fazem parte do dia a dia da gestão escolar, como o procedimento adequado quando há casos de infrequência de estudantes. A ideia é tornar o processo de coleta de dados mais racional, lógico e preventivo, permitindo antecipar cenários e necessidades da rede.

Migração de dados e indicadores que refletem nas políticas educacionais

A atividade reforçou o papel estratégico dos dados na formulação de políticas públicas. A partir do cruzamento entre indicadores, resultados educacionais e a correta alimentação do sistema ISE, é possível realizar um diagnóstico mais preciso das escolas da rede estadual. Essas informações impactam diretamente na construção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e na definição de programas e recursos federais destinados à educação.

A migração das informações do ISE para o EducaCenso — que será obrigatória para todas as escolas com sistema próprio de coleta — foi outro ponto central do encontro. A correta alimentação do ISE e a resolução de inconsistências são etapas fundamentais para garantir que os dados migrados sejam fidedignos e representem com exatidão a realidade das escolas gaúchas.

OCenso Escolar está diretamente relacionado a diversos programas federais, como o Parfor, PDDE, PNLD, PNATE, PNAE, Pronatec, Projovem e o Programa Brasil Alfabetizado (PBA). A confiabilidade das informações coletadas é essencial para que os recursos e políticas cheguem efetivamente às escolas e atendam às necessidades da comunidade escolar.