Lula confirma presença em velório de Pepe Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá ao velório do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica , que morreu nesta terça-feira (13) , aos 89 anos.

Ainda na China, onde cumpre visita oficial, o presidente concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas brasileiros, chineses e de outros países, onde confirmou a viagem para se despedir do velho amigo.

"Eu pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica, porque o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito", afirmou Lula.

Após a entrevista, em Pequim, o presidente e sua comitiva embarcaram de volta ao Brasil, onde a previsão de chegada é na noite desta quarta-feira (14).

O velório de Mujica ocorrerá no Palácio Legislativo, em Montevidéu, a partir de amanhã .

Lula já tinha se manifestado, mais cedo, em nota oficial, sobre a morte de Mujica e destacou seu legado político e social .

Na coletiva de imprensa, ele reforçou sua homenagem à memória do ex-presidente uruguaio , que chegou a ficar 12 anos preso por perseguição política da ditadura no país vizinho.

"O Pepe Mujica não foi apenas um militante de esquerda, um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica foi um presidente muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano, com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem", disse Lula.

O último encontro entre os dois ocorreu na chácara de Mujica , nos arredores da capital uruguaia, no fim do ano passado. Na ocasião, Lula condecorou Mujica com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros .

"Da última vez que eu vi ele, sentado comigo, ele me disse: 'Lula, eu estou indo embora'. E, com a maior serenidade e tranquilidade que me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai", contou Lula.

"Difícil encontrar duas ou três pessoas no mundo com o caráter e a dignidade dele [Mujica]", completou o presidente.

Por conta da morte de Mujica, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias no Brasil .