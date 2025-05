III Canto do Yucumã reúne talentos locais e regionais

O município de Derrubadas se prepara para sediar o III Canto do Yucumã – Festival da Canção e Bailão, que acontece nos dias 16 e 17 de maio.

Na sexta-feira, 16, será realizada a categoria municipal, com a participação de 45 artistas locais. A entrada para essa noite será gratuita, promovendo a valorização dos talentos da própria comunidade.

No sábado, 17, será a vez da categoria regional, com representantes de 17 cidades do Rio Grande do Sul e cinco de Santa Catarina, reunindo intérpretes e compositores que representam a diversidade e a força da música sulista.

Entre os municípios gaúchos confirmados estão Ijuí, Crissiumal, Três de Maio, Tenente Portela, São Luiz Gonzaga, Ronda Alta, Sarandi, Passo Fundo, Não-Me-Toque, Victor Graeff, Miraguaí, Santo Augusto, Três Passos, Vista Gaúcha, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Seberi e Redentora.

De Santa Catarina, participam artistas de São Miguel do Oeste, Bom Jesus do Oeste, Chapecó, Videira e Itapiranga.

A programação de sábado inclui ainda um bailão com a Banda Modello. O ingresso para o sábado tem o valor único de R$ 10, dando acesso ao festival e ao bailão.