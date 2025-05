Evento reúne gerações e celebra o papel das mães e avós no município

Na quinta-feira, 8, a Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um encontro especial em homenagem às mães e avós que integram o Grupo de Idosos Reviver.

A programação contou com apresentações das crianças da Escola de Educação Infantil Sonho Meu e dos alunos da Oficina de Violão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), sob coordenação do professor Lairton Canssi. As apresentações emocionaram o público e tornaram o momento ainda mais significativo.

O evento contou com a presença do prefeito Claudemir José Locatelli e da primeira-dama Eni Galli Locatelli, que participaram da homenagem e destacaram o respeito e a valorização da pessoa idosa como prioridade da gestão.

Além das homenagens, os participantes aproveitaram uma tarde de atividades recreativas, com jogos, música e dança, promovendo integração, bem-estar e alegria entre os idosos.

O encontro reforçou a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, valorizando o papel das mães e avós na construção de uma sociedade mais afetiva e inclusiva.

Com informações da Rádio A Verdade