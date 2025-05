Circuito de palestras discute respeito e prevenção ao bullying nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela está promovendo, ao longo desta semana, um circuito de palestras voltado à conscientização e prevenção do bullying no ambiente escolar. A programação iniciou na terça-feira, 13 de maio, e se estende até quinta-feira, 15, envolvendo professores, profissionais da educação, alunos e pais da Rede Municipal de Ensino.

Com o tema “Bullying Não”, as atividades estão sendo realizadas no Centro Cultural do município e conduzidas pelo palestrante André Piovesan. Os encontros abordam diferentes formas de bullying, como o cyberbullying, o uso inadequado de celulares, o linguajar ofensivo e os conflitos de respeito entre alunos e professores.

A proposta busca ampliar o diálogo dentro da comunidade escolar, incentivando uma cultura de empatia, respeito mútuo e cooperação. Durante as palestras, estão sendo realizadas rodas de conversa com a participação ativa de professores, equipes diretivas, alunos e famílias.

A secretária de Educação, Irinéia Koch, avaliou positivamente a iniciativa.

“Está sendo um momento importante para refletirmos sobre situações que vivenciamos nas escolas. O palestrante aborda o assunto de forma clara e envolvente, o que facilita a compreensão de todos, inclusive dos alunos mais jovens. Muitos pais vieram agradecer após as palestras, pois perceberam o quanto é necessário abordar esse tema também em casa”, destacou.

Com o encerramento marcado para esta quinta-feira, a expectativa da Secretaria é de que o circuito deixe um impacto positivo e duradouro no cotidiano escolar, fortalecendo ações preventivas e o enfrentamento ao bullying nas escolas do município.

Ascom Tenente Portela