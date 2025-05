Dois alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conquistam faixa preta de Taekwondo

Na terça-feira, 13, dois alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), vinculado ao CRAS de Barra do Guarita, realizaram o exame para a faixa preta em Taekwondo. Esta conquista é um reflexo da dedicação e do esforço contínuo dos estudantes, que participaram ativamente da oficina oferecida pelo programa.

A administração parabeniza os alunos pelo empenho e pela conquista, destacando o comprometimento de todos que participaram do processo. Também é importante ressaltar o trabalho do Mestre Luis Carlos Pimentel, responsável pelas aulas e pelo desenvolvimento do Taekwondo no CRAS, que tem contribuído significativamente para o crescimento dos participantes no esporte.

O evento marca um momento importante para o SCFV, que visa promover o fortalecimento de vínculos sociais e o desenvolvimento de habilidades nos jovens da comunidade.