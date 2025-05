Cidasc celebra mês da promoção da saúde animal e vegetal com ampla programação

Arte: Cidasc

Santa Catarina é um estado pioneiro em projetos para qualificar o setor agropecuário e inovou mais uma vez em 2022, quando foi sancionada a lei estadual, instituindo no calendário oficial o mês de maio como o mês dedicado à promoção das ações de saúde dos animais de produção. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) organizou a celebração no ano seguinte, incluindo também a sanidade vegetal, e, diante do sucesso das atividades, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) incluiu a data no calendário nacional.

O propósito do mês é sensibilizar a população sobre as ações de sanidade dos animais de produção e dos vegetais, que impactam a oferta de alimentos, a saúde humana e a saúde ambiental. Existem diversos programas sanitários para monitoramento e controle de doenças ou pragas, cuja execução em Santa Catarina é realizada pela Cidasc, órgão oficial de defesa agropecuária, beneficiando tanto o produtor rural, quanto a população urbana.

Para este ano, a Cidasc promove diferentes temas, que serão abordados em palestras e em campanhas de comunicação no site da companhia e na redes sociais. A exemplo das edições anteriores, um dos pontos altos da programação do Mês da Promoção da Saúde Animal e Vegetal será o Fórum sobre Febre Aftosa, marcando os 18 anos do reconhecimento de Santa Catarina como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

Também serão lembradas a erradicação daCydia Pomonella, praga que afeta as pomáceas, e os dez anos do reconhecimento do estado como Zona Livre de Peste Suína Clássica (PSC). A erradicação daCydiabeneficiou a sanidade dos pomares, a produção e a qualidade das maçãs, e a erradicação da PSC beneficiou a cadeia produtiva da suinocultura. Com o status sanitário diferenciado, Santa Catarina exporta para diversos países, sendo responsável por mais da metade dos embarques brasileiros destes dois produtos para o exterior.

“Em relação à sanidade animal, a programação da Cidasc para celebrar o mês de maio inclui um Fórum sobre Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), com foco na prevenção. O estado é um grande produtor e exportador de aves e tem mantido os aviários comerciais livres da Influenza, em razão ao trabalho técnico dos profissionais da Cidasc, das ações de educação sanitária e da mobilização de toda a cadeia produtiva”, pontua a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Na área de defesa sanitária vegetal, os temas em destaque este ano são o controle dogreeningou HBL, praga que afeta a produção de citros, e a campanha de orientação sobre o uso de drones para pulverização agrícola. Complementam a lista de temas da edição 2025, do Mês da Promoção da Saúde Animal e Vegetal, a campanha de atualização do cadastro agropecuário, as ações educativas sobre responsabilidade técnica nas agroindústrias e o evento “Vet Consciente”, uma parceria entre a Cidasc e o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina (CRMV/SC).

