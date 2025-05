Teresa Leitão saúda programa oficial de microcrédito

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) saudou nesta quarta-feira (14) os programas do governo que fortalecem a independência financeira das mulheres, com destaque para o Acredita, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Para a parlamentar, o programa de microcrédito e capacitação em apoio a empreendimentos contribui para que as mulheres “tomem as rédeas de sua própria vida”, especialmente as que são vítimas de agressão doméstica.

— São as mulheres que mais estão solicitando crédito para empreender e melhorar seus negócios, e isso conta com incentivo. O governo definiu que pelo menos 50% dos recursos são destinados a elas. (…) São mulheres que querem prosperar e ser cada vez mais independentes financeiramente.

Teresa considera que o incentivo do microcrédito do Acredita enfrenta as barreiras que os empreendedores encontram no acesso ao financiamento, contribuindo para uma existência “digna, realizada e feliz”. Ela destacou a modalidade Acredita no Primeiro Passo, voltada para inscritos no CadÚnico: segundo os dados que apresentou, o programa apresenta uma taxa de inadimplência muito baixa.

— Foram contratados mais de R$ 700 milhões, com inadimplência de apenas 0,043% .

A senadora também salientou a prioridade do governo às mulheres em programas como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, reforçando seu “papel central na gestão de recursos familiares”, e apresentou números que apontam o aumento da renda do trabalho e a redução da desigualdade de renda.