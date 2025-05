Carla Zambelli culpa hacker e diz que vai recorrer contra prisão decretada pelo STF

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) e seu advogado anunciaram em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15) a apresentação de recurso contra decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que a condenou a dez anos de prisão e, consequentemente, determinou a perda do seu mandato.

A parlamentar é acusada de planejar uma invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), feita em 2023 pelo hacker Walter Delgatti.

Carla Zambelli afirmou que o hacker mentiu sobre sua participação no crime e reclamou da rapidez do julgamento virtual e do teor da decisão.

Separação de poderes

A deputada afirmou que a decisão sobre a perda do mandato deve ser tomada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, e não simplesmente ordenada pelo STF. "A gente tem que ter bastante reverência pela separação de poderes no Brasil", defendeu.

Perseguição

Ela se considera vítima de uma perseguição política. "Quando a gente tem 1 milhão de votos, coloca um foco na nossa cabeça. A discrepância da Justiça é tanta que faz a gente desacreditar da política", lamentou.

A parlamentar ainda teme que seus problemas de saúde venham a se agravar caso seja presa. "Ainda que a decisão seja injusta, eu vou seguir. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar. Mas meus médicos são unânimes em dizer que eu não sobreviveria à cadeia", afirmou.