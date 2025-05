Santa Catarina e Rio Grande do Sul lançam série inédita de vídeos sobre o Plano de Ação Territorial Planalto Sul

Imagem: Cena captada da série

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC) e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema/RS) anunciam, neste mês de maio, o lançamento de uma série documental inédita sobre o Plano de Ação Territorial (PAT) Planalto Sul, que contempla o bioma Mata Atlântica. O conteúdo é dividido em cinco episódios, com duração de até oito minutos cada, e pode ser acessado nos sites oficiais e nos canais do YouTube dos órgãos ambientais estaduais.

“A série de vídeos sobre o PAT Planalto Sul é mais uma iniciativa para fomentar a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, nesse caso, especificamente da área do Bioma Mata Atlântica composta pela Floresta de Araucárias e campos de altitude. A parceria entre o IMA e a Sema, somada ao engajamento de diversas comunidades e entidades, reforça como a cooperação é essencial para o êxito de projetos dessa magnitude”, avalia a presidente do IMA, Sheila Meirelles.

Nos vídeos, especialistas, pesquisadores e parceiros conduzem o público por uma jornada educativa e visualmente envolvente, destacando a importância da gestão compartilhada e das decisões participativas que orientam as ações do PAT. Essa estratégia resulta em uma maior participação das pessoas que moram no território e, especialmente, que têm as suas atividades atreladas ao campo para contribuírem com a preservação. O projeto conta com a colaboração de diferentes esferas do governo, comunidades locais e organizações sociais para divulgar as iniciativas e benefícios do plano.

Confira a produção no canal do IMA/SC no YouTube

“Além de mobilizar a sociedade em defesa da preservação da biodiversidade da região, a série traz um foco especial nas espécies ameaçadas de extinção, no desenvolvimento sustentável e na valorização do território. Nossa intenção é mobilizar e sensibilizar a sociedade na pauta, assim como otimizar esforços e recursos para a redução dos impactos negativos sobre as espécies e seus ambientes, contribuindo para a conservação”, reforça Marjorie Kauffmann, secretária da Sema/RS.

A produção foi desenvolvida no âmbito do Projeto Pró-Espécies: Todos Contra a Extinção, ao qual o PAT Planalto Sul está vinculado.

“Cada um dos cinco episódios tem uma temática, abordando os desafios e oportunidades para a conservação das espécies ameaçadas de extinção no território. Apresentam detalhes sobre os esforços de campo em busca de espécies raras e a necessidade de fortalecimento de atividades econômicas sustentáveis no território. Também trazem alertas sobre os principais impactos ambientais, como a substituição dos campos por outros usos, e o risco das invasões biológicas por espécies exóticas”, comentou Leonardo Urruth, coordenador do PAT no Rio Grande do Sul.

A representante do IMA na coordenação do plano, Luthiana Carbonell dos Santos, destaca que o PAT Planalto Sul, que foca na conservação de 22 espécies ameaçadas de extinção, visa atuar em espaços que não fazem parte de unidades de conservação (UCs). “Por isso mesmo, as ações são pensadas de maneira a integrar o conhecimento técnico, a união dos atores locais e o desenvolvimento de cadeias produtivas que conciliem a conservação e o desenvolvimento socioeconômico”, conclui.

Saiba mais sobre o PAT

Desde 2018, o IMA/SC e a SEMA/RS atuam conjuntamente no planejamento e na implementação do PAT Planalto Sul, que abrange 27 municípios do Rio Grande do Sul e 12 de Santa Catarina. Este projeto foi financiado pelo programa Pró-Espécies, com recursos oriundos do Fundo Global para o Meio Ambiente, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). É implementado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e tem o WWF-Brasil como agência executora.