Habemus Papam!

Dom Robert Francis Cardeal Prevost foi escolhido como o 267º Papa da Igreja Católica, no conclave que se concluiu no dia 8 de maio de 2025, em Roma. Foi um conclave rápido, alcançando a maioria de dois terços dos votos dos 133 cardeais reunidos na Capela Sistina, na quarta votação. A fumaça branca foi o sinal de que a Igreja e o mundo já tinham um novo Papa, que escolheu o nome de Leão XIV.

O Papa é o sucessor de Pedro, o primeiro Papa, escolhido por Jesus. Durante estes dois mil anos de existência, a Igreja Católica teve, em média, um Papa para cada sete anos e meio. Um Papa não sucede o outro. Cada um sucede o Apóstolo Pedro. Por isso, cada Papa tem características próprias. Leão XIV não é o sucessor de Francisco, assim como Francisco não foi o sucessor de Bento XVI.

Não é função do Pontífice dar continuidade ou negar o que outro Papa fez. Estamos acostumados com o mundo político, constituído de programas e projetos, os quais são mantidos ou substituídos conforme o resultado das eleições. Na Igreja, o Papa mantém o que recebeu dos Apóstolos, que conviveram com Jesus, chamado Depósito da Fé, constituído pelas Sagradas Escrituras e pela Tradição. O Papa exerce esse ministério de confirmar a fé, adequando-o ao seu tempo.

Leão XIV tem uma história pessoal muito interessante. Nasceu nos Estados Unidos da América, no dia 14 de setembro, festa litúrgica da Exaltação da Santa Cruz, na cidade de Chicago, conhecida por sua diversidade em artes, cultura, história, música, gastronomia e arquitetura. Em sua família há diversas ascendências: italiana, francesa e crioula, portanto, africana. É uma síntese dos povos do Novo Mundo.

Concluiu a faculdade de Matemática, o que o insere no mundo da ciência, por sua formação e interesse. Ele saberá dialogar com essa realidade significativa do mundo atual. Teve uma sólida formação teológica, especialmente por pertencer à ordem agostiniana, criada por Santo Agostinho, um dos homens mais inteligentes e influentes da humanidade. Trabalhou nos Estados Unidos da América, foi superior de sua ordem — o que lhe proporcionou conhecimento de muitos países, inclusive o Brasil —, foi bispo de Chiclayo, uma diocese pobre no Peru, e trabalhou, nos últimos anos, no Vaticano, como prefeito da congregação que escolhe os bispos do mundo. Possui conhecimento e experiência suficientes para compreender melhor as pessoas e a situação da Igreja e do mundo.

Estamos rezando para que o Papa Leão XIV tenha um abençoado pontificado.