Município busca expandir venda de produtos locais para todo o Brasil

Na última semana, a empresa Maibom, situada em Vista Gaúcha, passou por uma auditoria técnica realizada pelo Consórcio CISA, em parceria com o SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal). A visita teve como objetivo avaliar a estrutura e os processos da empresa para habilitá-la a comercializar seus produtos em todo o território nacional.

Atualmente, o município conta com o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) que, por meio de convênio com o Consórcio CISA, permite a venda dos produtos em 47 municípios da região do Rio Grande do Sul. Com a possível liberação pelo SISBI Federal, essa comercialização poderá ser ampliada para todo o país.

Segundo o vice-prefeito e secretário da Agropecuária, Andréia Júnior Danette, essa é uma importante conquista para Vista Gaúcha. “É uma oportunidade para colocar os produtos industrializados de Vista Gaúcha no mercado nacional, começando pelos derivados de carne da empresa Maibom. Em seguida, também estudamos incluir o mel e ovos”, destacou Danette.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da agroindústria local e a valorização da produção regional.

