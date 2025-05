Comissão discute liberdade de imprensa e violência contra jornalistas

"Diante do agravamento dos casos de intimidação, agressões físicas e ataques virtuais, consideramos fundamental promover um debate público sobre os riscos à liberdade de imprensa, à integridade dos profissionais e ao próprio direito da sociedade à informação", diz.

Segundo Reimont, o relatório traz dados preocupantes sobre as violações cometidas contra profissionais da imprensa no último ano.

Durante o debate, que atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ), será lançado o Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil – 2024, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (20) audiência pública em alusão do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio. A reunião será realizada às 10 horas, em plenário a ser definido.

