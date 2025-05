Governo apresenta Agenda da Educação em Ijuí, na Região Noroeste

Com o intuito de compartilhar as pautas prioritárias da educação para todo o Estado, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, apresentou, na quinta-feira (15/5), a Agenda da Educação 2025 – 2035 no município de Ijuí, na Região Noroeste. A cidade, sede da 36ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), foi escolhida para congregar todas as outras cinco coordenadorias que também compõem o polo regional 3 da Secretaria da Educação (Seduc). Elas são a 14ª CRE (Santo Ângelo); 17ª CRE (Santa Rosa); 20ª CRE (Palmeira das Missões), 21ª CRE (Três Passos) e a 32ª CRE (São Luiz Gonzaga).

O evento contou com a presença de prefeitos, secretários municipais, empresários, universidades e sociedade civil, além dos coordenadores regionais do Polo 3. O encontro ocorreu no auditório do Cooperativa de Eletrificação Rural (Ceriluz). No local, o público acompanhou os detalhes sobre as metas dos próximos dez anos para impulsionar a qualidade do ensino na Rede Estadual.

Durante a apresentação, Raquel enfatizou que a agenda é resultado de um esforço coletivo. “O que nos move é trabalhar com educação, com conhecimento, com cultura e com a juventude. É isso que alimenta a esperança — e, mais do que isso, nos dá confiança de que podemos construir um futuro melhor. A Agenda da Educação 2025–2035 representa um pacto por uma escola pública inclusiva, equitativa e conectada com os desafios do século 21", ressaltou.

O documento foi elaborado a partir de um diagnóstico realizado por servidores, especialistas da educação e lideranças de setores da sociedade civil. Os dados sinalizaram desafios estruturais, como os altos índices de evasão escolar. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Por isso, o plano estabelece uma série de compromissos com as escolas estaduais. Os objetivos incluem a necessidade de fortalecer a infraestrutura das escolas e priorizar o bem-estar da comunidade escolar diante dos impactos das mudanças climáticas.

A agenda, lançada em fevereiro, está estruturada em oito eixos estratégicos, que se desdobram em ações específicas para cada ponto.

Alavancar a qualidade da aprendizagem;

Reduzir as desigualdades educacionais;

Garantir o acesso e a conclusão da educação na idade certa;

Ampliar a inserção qualificada dos jovens na economia;

Formar uma rede de escolas atrativas, seguras e resilientes;

Ter profissionais da educação qualificados, valorizados e engajados;

Fortalecer a gestão escolar e a governança da rede;

Transformar os processos da educação por meio de tecnologia e inteligência artificial;

Raquel também destacou os investimentos e as políticas públicas que já estão sendo realizadas pela Seduc e pelo governo do Estado. Entre as ações citadas, estão o Programa Todo Jovem na Escola , que garante auxílio financeiro para os estudantes do Ensino Médio em vulnerabilidade social, além dos programas que contemplam a formação de professores, como o Aprende Mais , e os recursos do Agiliza Educação .