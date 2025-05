Comissão externa vai ouvir representantes do Cenipa sobre acidente da Voepass

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass, ocorrido em agosto do ano passado, promove audiência pública nesta terça-feira (20) para ouvir representantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O debate foi proposto pelos deputados Bruno Ganem (Podemos-SP) e Eliza Virgínia (PP-PB) e está marcado para as 15 horas, no plenário 6.

A comissão externa foi criada na Câmara no ano passado para acompanhar as investigações. O pedido de criação foi feito pelo deputado Bruno Ganem, coordenador do colegiado.

O relator é o deputado Padovani (União-PR). Segundo ele, o objetivo da comissão será conhecer as causas do acidente e propor regras para tornar o transporte aéreo mais seguro.